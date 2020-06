Berit Svendsen blir ny styreleiar i Vy

innenriks

– Vy har på få år gått frå å ha monopol på persontogtransport i Noreg til å konkurrere om å få køyre tog på ulike jernbanestrekningar. Dette er ein krevjande omstillingsprosess for selskapet, og eg er oppteken av at Vy skal vere ein konkurransedyktig aktør på norsk jernbane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding måndag.

Hareide understrekar at Dag Mejdell har leidd styret gjennom den første fasen med konkurranse om persontrafikk på ein solid og profesjonell måte.

– Når Berit Svendsen no tek over styreleiarvervet, vil Vy vere godt rusta for vidare omstilling med kunden i fokus, seier samferdselsministeren.

Berit Svendsen (57) er utdanna sivilingeniør og har erfaring frå ulike leiarposisjonar i Telenor. Ho er i dag direktør for den internasjonale satsinga i Vipps.

(©NPK)