innenriks

Ti minutt etter at første melding om saka kom klokka 17.50, opplyser politiet at det førebels status er at alt har gått bra.

– Første eining har snakka med dei hjåverande. Dette blir sjekka nøye opp av oss no, melder Søraust politidistrikt.

Flytebryggja ligg ved Strandholmen nær Holmestrand Fjordhotell.

Nødetatane rykte ut til staden etter meldinga.

