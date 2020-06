DN: Noreg i samtalar om å gå inn i SAS igjen

innenriks

I ei børsmelding måndag morgon skriv SAS at dei treng 12,5 milliardar kroner for å komme seg gjennom koronakrisa.

Sverige og Danmark, som eig 29 prosent av SAS, er involverte i planane om å spytte inn ny kapital.

Noreg har tidlegare òg vore medeigar, men selde dei siste aksjane sine i 2018. No stadfestar Arbeidarpartiets Sverre Myrli, som sit i transportkomiteen på Stortinget, overfor Dagens Næringsliv at det blir ført politiske samtalar mellom Sverige, Danmark og Noreg om ein felles plan og mogleg eigenkapital frå alle tre landa.

– Når SAS er i ein situasjon som no, bør vi heller ikkje sjå bort frå det. Vi er kjende med det som blir gjort i Sverige og Danmark, og det er interessant å sjå på, seier Myrli.

Ei av årsakene til at det kan vere aktuelt for Noreg å komme tilbake som eigar, er at norsk innanriks er den klart største heimemarknaden for SAS, og staten betaler for å halde eit avgrensa rutetilbod i gang under krisa.

Myrli har tidlegare i krisa teke til orde for at Noreg bør gå inn som eigar i SAS.

