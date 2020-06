Faktisk.no: Noreg har fått nesten éin ny uføretrygda i timen under Erna Solberg

innenriks

«Norge har fått nesten éin ny uføretrygda i timen mens Erna Solberg har vore statsminister.»

Raymond Johansen, 11.06.2020

Dagbladet

Byrådsleiar Raymond Johansen har rekna seg fram til at Noreg får nesten ein ny uføretrygda i timen under statsminister Erna Solberg. Utrekninga vår ved hjelp av tal frå Nav viser at det har komme 0,88 nye mottakarar av uføretrygd i timen mellom Erna Solbergs byrjing som statsminister 16. oktober 2013 og dei siste tilgjengelege tala frå 30. april i år. Sagt på ein annan måte, kjem det ein ny uføretrygda litt over kvart 68. minutt.

I ein artikkel i Dagbladet 11. juni gjekk byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) hardt ut mot utviklinga i uføretrygd under statsminister Erna Solberg (H).

Artikkelen handlar om at byrådsleiaren vil gjere det vanskelegare å bli uføretrygda og lettare å stå i jobb. Johansen meiner det er «etablert eit ‘fast track’ til uføretrygd», og kjem med dette reknestykke:

– Noreg har fått nesten ein ny uføretrygda i timen medan Erna har vore statsminister, seier Johansen til avisa.

Artikkelen set reknestykket til Johansen i kontekst med byrådsleiarens eigne tal på at 10,7 prosent i arbeidsfør alder no er uføretrygda, noko som bidreg til at kostnadene for uføretrygd i år vil passere 100 milliardar kroner.

Når vi spør om Raymond Johansen kan dokumentere påstanden, viser byrådssekretær Halvard Hølleland til Navs kvartalsstall for uføretrygda per 4. kvartal (31. desember) 2019.

Der blir det opplyst om ein auke på 46 308 nye mottakarar av uføretrygd frå 31. desember 2013 fram til same dag i 2019.

Johansen har i reknestykket sitt delt auken på dei 2191 dagane mellom dei to datoane. Dermed har han komme fram til 21 nye mottakarar av uføretrygd kvar dag i denne perioden.

Føreset vi at kvar dag har 24 timar, ser ein konturane av dei to strekane Raymond har sett under påstanden sin.

No er det vår tur til å finne fram raudpennen.

Faktisk.no har bede om eit litt meir nøyaktig talgrunnlag frå Nav.

Derfrå har vi fått auken i nye mottakarar av uføretrygd frå slutten av september 2013 og fram til slutten av april i år, som er dei siste tilgjengelege tala.

I denne perioden har det vore 50 667 nye mottakarar av uføretrygd. Delt på dei 2450 dagane sidan 30. september 2013, gir det eit snitt på 20,68 nye mottakarar kvar dag.

Men sidan Erna Solberg tiltredde som statsminister først 16. oktober 2013, må vi barbere av 16 dagar og dermed 330,88 mottakarar frå den totale auken.

For å gjere det, må vi forenkle litt. Det gjer vi ved å anta at det kom like mange nye uføre kvar dag i heile perioden. Sidan det er snakk om 16 av 2450 dagar, har dette lite å seie for resultatet.

Då kan vår ny-utrekna auke på drygt 50 336 blir delt med dei 57 312 timane eller 3 438 720 minutta som har passert sidan Solberg vart statsminister.

Det gir snautt 0,88 nye mottakarar i timen, eller ein ny mottakar av uføretrygd litt over kvart 68. minutt.

Raymond Johansen bommar altså med rundt åtte minutt, eller om lag 12 prosent. Sidan byrådsleiaren sjølv har teke atterhald i påstanden sin, får reknestykket likevel ståkarakter.

Johansen har òg delt artikkelen på den offisielle Facebook-sida si .

Her må han tole merknader i margen for deleteksten sin, der han ikkje har teke same atterhald som han gjer i Dagbladet-artikkelen.

– Noreg har fått éin ny uføretrygda i timen medan Erna Solberg har vore statsminister, slår byrådsleiaren fast i innlegget.

Ifølgje statistikknotatet om utviklinga i uføretrygda frå Nav kom 78 prosent av nye uføretrygda i 2019 frå arbeidsavklaringspengar (AAP). Nav forventar at overgangen frå AAP vil liggje på omtrent same nivå i år.

Ifølgje Nav var 2018 eit rekordår for AAP-mottakarar som gjekk over på uføretrygd, med 34 800 tilfelle. Snittet i 2015 og 2016 var på 26 500.

Det skjedde sjølv om det totalt sett er færre AAP-mottakarar enn før. Særleg er det dei som har vore lenge på AAP som i større grad går over på uføretrygd.

Regjeringa stramma inn reglane for AAP i 1. januar 2018, og i statsbudsjettet for 2020 vart det òg klart at unge under 25 skulle få lågare utbetaling.

Begge desse endringane har vore kontroversielle. Opposisjonspartia på Stortinget meiner dei har ført til at fleire enn før får sosialhjelp i staden for AAP.

Kritikarane peikar ofte på at fleire enn før blir sosialhjelpsmottakarar når dei ikkje lenger får AAP.

Les gjennomgangen vår av endringane i AAP-ordninga her:

