Id-feiring låg bak blomstring av koronasmitte i Oslo-bydel

Utover vart ikkje grunnen til smitta gitt opp, men dette kjem fram i interne e-postar, ifølgje Dagen.

Måndag 8. juni kom meldinga om 81 nye koronasmitta i Oslo. Dette var ei tredobling frå veka før. 36 av dei smitta er busette i bydelen Søndre Nordstrand, heilt sør i hovudstaden.

Årsaka til dei nye smittetilfella i Søndre Nordstrand bydel kjem likevel fram i ein e-post avisa har fått tilgang til.

«Dykk har sikkert lest og/eller høyrt nyheitene i helga om at vår bydel no er på smittetoppen i Oslo», skriv bydelsdirektør Monica Nordmoen i Søndre Nordstrand.

E-posten er send til faste medlemmer av bydelsutvalet og komiteane i bydelen.

– Dei fleste nye tilfella er knytt saman gjennom familienettverk, og smitte har skjedd gjennom bla id-feiring og ei større sosial samling i Pakistan, kjem fram det i e-posten.

Nordmoen ønskjer ikkje å kommentere saka, men viser til bydelsoverlegen. Bydelsoverlege Anne Stine Garnes i Søndre Nordstrand viser til teieplikta.

– Vi kan ikkje gå ut i media med detaljar om smittetilfelle av omsyn til personvern og teieplikta, seier ho.

