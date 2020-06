Mykje snø kan gi sein opning av Rallarvegen

innenriks

– Det er framleis uvanleg mykje snø på vegen, og det har òg gått fleire ras. Sjølv om det smeltar godt no, står svært mykje att før syklistane kan kome seg over høgfjellet mellom Finse og Hallingskeid, seier prosjektleiar Jon Hermann Rivenes i Bane Nor.

Ivrige syklistar blir rådde til å sykle mellom Myrdal og Flåm. Lengst aust er Rallarvegen snøfri det første stykket frå Haugastøl til Tungevatnet. Vidare mot Finse er det planlagt brøyting slik at vegen kan nyttast frå kring 15. juli.

– På vestsida har vi godt håp om at strekninga Hallingskeid–Myrdal er nokolunde fri for snø første helga i juli. Dei delane som ikkje lenger er snødekte, ser ut til å ha klart seg bra gjennom vinteren. Vi er optimistiske med tanke på tilstanden på vegen, held Rivenes fram.

Rallarvegen strekkjer seg heilt frå Haugastøl i Hol kommune i Buskerud via Finse til Flåm. Vegen har 20.000 besøkjarar kvart år.

(©NPK)