innenriks

Det vart kjent då det vart gjennomført eit digitalt klimabrøl måndag.

– I Klimabrølet 2021 skal vi vise politikarane at endå fleire står samla i kampen for klima, seier Even Nord Rydningen, som er leiar for Klimabrølet.

Søndag vart Klimabrølet tildelt Oslo Miljøpris som «årets frivillige organisasjon». Bakgrunnen var at tusenvis av menneske samla seg utanfor Stortinget 30. august i fjor. Også i andre byar var det markeringar.

(©NPK)