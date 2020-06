Oslo Børs fell over 3 prosent måndag formiddag

innenriks

Fallet kjem mellom anna etter at oljeprisen har svekt seg sidan Oslo Børs stengde fredag. Måndag morgon blir eitt fat nordsjøolje handla for 37,50 dollar, som er rundt 1,40 dollar lågare enn ved stenging fredag.

Alle tungvektarane på Oslo Børs fell måndag morgon. Equinor går førebels ned 3,9 prosent, Telenor går ned 1,3 prosent, DNB går ned 4,5 prosent, medan gjødselprodusenten Yara går ned 1,7 prosent.

Samtidig har ei aukande koronafrykt gjort at Nikkei-børsen i Tokyo fall med 3,5 prosent. Nedgangen blir knytt til frykt for ei mogleg ny smittebølgje i Kina, samtidig som talet på smitta i USA held fram med å auke. Hang Seng-indeksen i Hongkong er ned 2,3 prosent 45 minutt før stenging.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viste måndag morgon at utanrikshandelen med varer i mai fall kraftig, og at Noreg førre månad hadde eit handelsunderskot på over ein milliard kroner.