Scener og kulturhus vil at ein-metersregelen blir målt frå hovud til hovud

innenriks

Frå og med måndag aukar talet som kan samlast til arrangement, frå 50 til 200 menneske, noko som gir nye moglegheiter for kulturinstitusjonane og kulturhusa i landet.

– Vi er glade for at det no blir opna for 200 publikummarar, men kor mange det i praksis kan bli plass til i salane, avheng av korleis styresmaktene meiner vi skal tolke kravet til ein meters avstand mellom publikum, seier direktør Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) til NTB.

Eitt eller to tomme sete

Gjelten seier bransjen håpar på ei praktisering som i Danmark, der meteren blir målt frå hovud til hovud, altså frå midtpunktet i kvart sete. Det gjer at ein ikkje treng å ha meir enn eitt tomt sete mellom publikum som ikkje har bestilt samla.

– I den strengaste tolkinga av dette, blir det målt ein meter frå skulder til skulder, noko som vil føre til at vi må ha to tomme sete mellom kvar gruppe. Det vil gi store avgrensingar på kva ein får til, og det vil vere veldig mange færre folk ein kan spele teater for i tida framover, seier Gjelten.

NTO og Spekter har spelt inn forslaget til Kulturdepartementet som ein del av forslag til ny bransjestandard for sceneinstitusjonane. Andre aktørar som Norsk Kulturhusnettverk er òg opptekne av spørsmålet.

Kulturdepartementet opplyser til NTB at dei har fått innspelet og har formidla det vidare til helsestyresmaktene som avgjer saka.

Mindre risiko

Gjelten seier den danske regelen er basert på salar med sete der ein sit og ser same veg.

– Empirien viser at det er mindre risikofylt enn i salar der ein går rundt, seier han.

– Dette er sjølvsagt avhengig av at den gode smittetendensen fortset, og at vi har kontroll, men vi har gode smittevernreglar i salane og følgjer reglane nøye. Det vi har bede om, er ei avklaring av logikken i at ein seier annakvart sete eller ein meter. Det vil bety enormt mykje for mange hus rundt omkring i landet, seier han.

Får avvike frå regel på scena

Gjelten seier det er både fleire teater og orkester som framover planlegg å spele for opptil 200 personar i store salar, mellom anna Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen.

– Får vi ei tilsvarande praktisering som i Danmark, vil det vere endå fleire salar som kan ta imot 200 menneske, seier han.

Gjelten seier ei endå viktigare avklaring for kulturbransjen som kom før helga, var klarsignal til at ein kan avvike frå ein-metersregelen i produksjon av teater og framsyning.

– Det var viktig, fordi det er vanskeleg å danse ballett med éin meters avstand, konstaterer han.

