Tina Bru kan ikkje garantere oljeterminal i Finnmark

innenriks

Då semja om skattelette til oljeselskapa vart behandla i Stortinget førre veke, gjekk fleirtalet samtidig inn for å sikre ein terminal for omlasting av olje frå Johan Castberg-feltet på Veidnes i Nordkapp kommune i Finnmark.

Men det vart samtidig teke atterhald om at utbygginga må vere i samsvar med EØS.

No skriv olje- og energiministeren til Stortinget at ho ikkje kan garantere at terminalen blir noko av.

Det kjem av bekymring for at statleg finansiering til ilandføringsterminalen kan vere i strid med statsstøttereglane i EØS-avtalen.

Bru viser til at Olje- og energidepartementet allereie har godkjent ein utbyggingsplan for Johan Castberg-feltet utan ilandføring på Veidnes. I staden skal råolje lastast om bord på tankskip til havs og transporterast direkte til marknadene.

Bakteppet er at Equinors eigne analysar har vist at ilandføring vil vere både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk ulønnsamt.

Skal staten gå inn med støtte til utbygging av oljeterminalen, vil det ifølgje Bru utgjere statsstøtte i EØS-rettsleg forstand.

Ifølgje henne er tiltaket «sannsynlegvis i strid med EØS-avtalen».

(©NPK)