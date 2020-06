Folkehelseinstituttet bestiller kraftigare influensavaksine

innenriks

Bestillinga av den nye typen vaksine blir gjort på grunn av korona-situasjonen. Den er kraftigare, varer lengre og er meint for eldre, skriv Aftenposten.

– Den nye vaksinen er ein fordel for eldre som ofte har redusert effekt av den ordinære vaksinen som er brukt i fleire tiår, seier seniorrådgivar og farmasøyt i FHI, Kjersti Rydland til avisa.

Informasjon om den nye vaksinen Fluad blir i desse dagane sendt ut til kommunane i landet, som sjølv må bestille han til sine eldre på sjukeheimar og omsorgsbustader.

Fluad er venta til Noreg i november, ei månads tid før influensasesongen vanlegvis startar.

– Denne vaksinen er berre godkjend for personar over 65 år. Dei andre bør ta den vanlege sesonginfluensavaksinen når den kjem. Vi veit ikkje mykje om årets influensa, men WHO overvaker bildet, og det er lite som tyder på at årets sesong blir spesielt kraftig, seier Rydland.

