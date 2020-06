Fryktar rus og fyll rundt barn i sommar

innenriks

42 prosent av folket seier at dei har sett rusa vaksne saman med barn i sommarferien dei siste tre åra, viser ei fersk undersøking gjennomført av Ipsos.

Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til trur dei reelle tala er høgare enn det som kjem fram i undersøkinga.

– Eg trur vi vaksne dessverre berre legg merke til «toppen av isfjellet». Når fire av ti seier at dei har sett rusa vaksne saman med barn, så kan vi berre sjå for oss kor mange barn som sit att med vonde minne i bagasjen etter sommarferien, seier Eriksrud.

Ho trur mange har for høg terskel for å seie ifrå til vaksne som drikk for mykje føre barn.

– Er du i tvil om kva du bør gjere, kan du alltids ringje Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Her kan du få hjelp og råd frå fagfolk i situasjonen du står i, seier Eriksrud.

