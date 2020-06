Norsk koronastudie: Større smitte internt i familiar enn tidlegare påvist

innenriks

Tidlegare har ein kinesisk studie som har kartlagt smitterisiko blant familiemedlemmer, vist at 11 prosent av familiemedlemmene som blir testa, fekk påvist covid-19 smitte.

Men ein norsk studie frå Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, som no er publisert i det anerkjende medisinske tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases, viser at smitterisikoen er nesten tre gonger så høg, melder TV 2.

– Vi har funne langt høgare del smitta i ein studie vi har gjennomført her i Bergen. Den viser at i gjennomsnitt er 31 prosent av medlemmene i husstandane smitta, seier professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen (UiB).

Ho fortel at dei har studert familiesmitte blant 157 personar med påvist smitte i Bergen. Cox understrekar at dei har brukt ein annan metode enn i den kinesiske studien.

– Vi har brukt blodprøver for å teste antistoff i blodet til pasientar og husstandsmedlemmer som kan påvise infeksjon over ein lengre periode. Kinesarane brukte ei halsprøve som berre kan detektere virus i ein kortare periode av 1–2 veker.

– Det ser ut som metoden vår er meir sensitiv, forklarer Cox.

