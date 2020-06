Regjeringa vil hindre dominans i daglegvaremarknaden

innenriks

Tilgangen til attraktive lokale er trekt fram som ei av dei viktigaste konkurransehindringane i daglegvaremarknaden, skriv Dagens Næringsliv.

Norgesgruppen, den største aktøren i landet innan daglegvarehandel, har det siste året styrkt posisjonen sin og har no 44 prosent av marknaden.

Kartlegging og konkurransetest

Avgrensinga av tilgangen til butikklokale kan til dømes gjerast ved at det blir brukt klausular som forbyr detaljhandel innan daglegvare på eigedommen, òg når eigedommen er selt vidare, skriv DN.

– Det overordna målet er å få god og sunn konkurranse i marknaden og sikre at forbrukarane får best mogleg utval til lågast mogleg pris, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringas vurderer òg om konkurranseomsyn skal takast inn som ein del av vurderingane i plan- og bygningslova. Det blir gjort i Sverige, Danmark og Finland.

Eit anna tiltak er ein standardisert konkurransetest som skal avdekkje marknadskonsentrasjonen mellom ulike aktørar i eit visst område når det blir etablert ein ny butikk.

Permanent kontroll

Nybø seier til E24 at ho vil sørgje for ordningar som mellom anna gjer at daglegvarebransjen blir kontrollert nøyare. Konkurransetilsynets gruppe «prosjekt daglegvare» skal gjerast permanent, og ikkje lenger vere eit prosjekt.

– Dette er eitt av dei aller viktigaste enkelttiltaka vi gjer i dette.

Ho seier kartlegginga av prisar vil vere viktig framover.

– Vi legg òg inn i stortingsmeldinga at det skal vere årleg rapportering på innkjøpsprisar, og dette vil jo vere eit viktig verktøy for den auka innsatsen som no kjem frå Konkurransetilsynet.

