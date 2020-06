Statlege etatar foreslår tiltak for 23 plante- og dyrearter

innenriks

I 2018 leverte ei direktoratsgruppe ei tilråding til Klima- og miljødepartementet (KLD) om korleis Noreg kan ta vare på 90 arter og 32 naturtypar som på førehand var peika ut av departementet.

No har gruppa levert ein oppfølgingsplan som foreslår tiltak for 23 arter og 12 naturtypar som bør prioriterast for tiltak for perioden 2021–2035.

Målet er ein forbetring av status på raudlista, opplyser Miljødirektoratet.

– Vi har mellom anna prioritert arter og naturtypar med stort sannsyn for at tiltak vil føre til ein forbetra status. Vi har òg vektlagt oppfølging av dei artene og naturtypane der kostnaden for tiltak gir mest att for pengane, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Oppfølgingsplanen foreslår tiltak for 23 arter og 12 naturtypar. Dette er elleve arter av sopp, seks insektarter, fire lavarter og to karplantar. Fire av naturtypane er marine, fire tilhøyrer naturleg opne område under skoggrensa, tre er naturtypar i skog, medan ein er knytt til våtmark.

Forbetringstiltaka som blir foreslått, er utrekna å koste 13,6 millionar kroner i året.

(©NPK)