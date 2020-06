Vraka veteranar inn i Venstre-debatten

innenriks

Venstres nestleiarar Ola Elvestuen og Terje Breivik vart begge vraka i den opphavlege innstillinga frå valkomiteen. Men deira namn dukkar no opp i diskusjonen om ny leiartrio.

– Personleg vil eg seie at viss alle som sit i leiinga òg sit i regjering, kan organisasjonen bli skadelidande. Eg synest òg at det kanskje ikkje er så lurt å byte ut heile leiinga, seier fylkesleiar Aina Dahl i Vestfold og Telemark Venstre til NTB.

Då fylkeslaget skulle diskutere leiarkabalen, dukka Elvestuens namn opp fleire gonger, ifølgje Dahl – saman med Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Iselin Nybø og Abid Raja.

I motsetning til dei fire siste, som hyppigast blir nemnd i kampen om dei tre toppverva, sit verken Breivik eller Elvestuen i regjeringa. Dei to har derimot lang fartstid som nestleiarar i partiet.

– Kontinuitet

Klima- og miljøminister Rotevatn er den einaste som ope har lansert seg som kandidat til leiarvervet. Det har vore snakka mykje om fornying i partiet, men fleire fylkeslag ser samtidig eit behov for kontinuitet.

– Innlandet Venstre meiner alle statsrådane våre er aktuelle å vurdere i ein leiartrio. Vi meiner spesielt at Guri og Iselin har styrkt seg gjennom jobben dei har gjort som sentrale statsrådar for å leie Noreg gjennom ei krise, seier politisk nestleiar i fylkeslaget, Ingjerd Thon Hagaseth.

– I tillegg har eg òg sagt at Terje Breivik eller Ola Elvestuen òg bør vurderast. Dei er dyktige og vil samtidig kunne representere ein kontinuitet, seier ho til NTB.

Innlandet Venstre har i tillegg oppmoda valkomiteen til å sjå etter kandidatar utanfor desse seks og peika på Stad-ordførar Alfred Bjørlo som eit aktuelt namn.

Trine Skei Grande vart i vår innstilt for ein ny periode som leiar, men trekte kandidaturet sitt.

Klarte ikkje å einast

Vestfold og Telemark Venstre kjem ikkje til å levere nokon prioriterte liste til valkomiteen.

– Nei, det gjer vi ikkje. Det er ikkje aktuelt. Vi skal ha eit delegatmøte, men vil ikkje binde delegasjonen på nokon måte. Folk får stemme for det dei vil, også når det gjeld leiartrioen, seier Dahl.

Nordland Venstre har sendt innspel, men vil ikkje kommentere dei i media. Fylkesleiar Anja Johansen er glad for at dato for landsmøtet no er sett og seier partiet er «litt i limbo».

– Det er viktig både «indremedisinsk» og utover å få avklart leiarspørsmålet, seier ho til NTB.

Peikar på Rotevatn

Fire av elleve fylkeslag har gått offentleg ut med kven dei vil ha som ny leiar:

* Både Viken og Agder vil ha Rotevatn som leiar, med kunnskapsminister Guri Melby som første nestleiar. Viken vil ha Raja som andre nestleiar, medan Agder føretrekkjer Bjørlo.

* Møre og Romsdal ønskjer kulturminister Raja på topp, med Melby og Rotevatn som nestleiarar.

* Rogaland har peika på næringsminister Nybø som leiar, men ikkje sagt noko om nestleiarar.

* Vestland Venstre skal på eit møte torsdag vedta om fylkeslaget vil seie noko ope om haldninga si til ny leiartrio.

* Oslo Venstre har spelt inn både Rotevatn og Melby som potensielle leiarar, skreiv VG i mai.

* Unge Venstre vil ha Rotevatn som leiar, Melby som første nestleiar og Nybø som andre nestleiar.

Spørsmålet om kven som blir ny partileiar, blir avgjort på landsmøtet 26. og 27. september.

(©NPK)