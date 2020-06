20 ulvar felte siste jaktår

innenriks

Det vart gitt fellingsløyve for 32 ulvar, og av desse vart ti dyr skotne under lisensjakta, viser statistikken over avgang av store rovdyr frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tillegg vart fem ulvar felte som skadedyr, ein vart felt i naudverje, to vart påkøyrde og to døde av andre årsaker i jaktåret 2019–2020.

Regjeringa utvida lisensfellingsperioden utanfor ulvesona til og med 31. mai i år, og to ulvar vart felte i denne perioden, men kjem ikkje med før på statistikken for neste år sidan eit jaktår går frå 1. april til 31. mars.

Totalt vart det felt 15 bjørnar, tre fleire enn førre jaktår. Heile elleve av desse vart felte under skadefelling. Sjølve jaktkvoten var på fem og tre bjørnar vart felte under den vanlege kvotejakta.

Kvoten for felling av jerv vart auka til 120 dyr for jaktåret 2019–2020, men berre 50 jerv vart felt, noko som framleis er tre fleire enn jaktåret 2018–2019.

Kvoten på felling av gauper vart nesten fylt dette jaktåret, med 51 av 54 dyr. I tillegg vart åtte gauper skotne under skadefelling. Ytterlegare sju vart drepne av påkøyrsel frå bil eller tog og fire dyr døydde av andre årsaker.

