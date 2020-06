Bombegruppa på veg til Sola etter funn av mistenkjelege gjenstandar – helikopterterminalen evakuert

innenriks

Politiet opplyser i ei pressemelding at dei klokka 10.45 fekk melding om to gjenstandar som var funne på helikopterporten på Sola.

– Vi har per no ein uavklart situasjon. Meir enn det kan eg ikkje gå ut med akkurat no, seier operasjonsleiar Olaug Bjørnsen.

Operasjonsleiaren presiserer at det ikkje er grunn til uro for innbyggjarane.

Sørvest politidistrikt har vore i kontakt med beredskapsressursane i politiet, og bombegruppa er no på veg, seier Bjørnsen.

Politiet har evakuert og sperra av helikopterporten på Sola, og dessutan sperra av eit område med radius på 200 meter. Inngangen til parkeringshuset og taxifeltet er òg stengd.

Ifølgje Stavanger Aftenblad har førebels ikkje hendinga konsekvensar for flytrafikken. Passasjerar kjem seg inn til flyplassen som vanleg, men blir oppmoda til å følgje rettleiinga dei eventuelt får viss dei blir stoppa på veg inn.

(©NPK)