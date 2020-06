Ekspert: NRK avslørte bitcoin-adresse i Hagen-saka

innenriks

– Det er ingen tvil om at NRK har gjort det lettare å finne adressa, og no kan kven som helst sjølv sende meldingar dit, seier kryptovaluta-ekspert Torbjørn Bull Jenssen til Journalisten.

NRK publiserte førre veke delar av ei koda melding som familien Hagen skal ha sendt til bitcoin-adressa i desember 2018. Det var denne adressa som stod i løysepengebrevet som låg att etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvann i oktober 2018.

Ved å gi att meldinga har NRK gjort det enkelt for folk med bitcoin-kompetanse å finne fram til nøyaktig kva adresse som er brukt til kommunikasjon. Dei kan òg avdekkje heile meldingsloggen mellom partane, ifølgje Jenssen.

– I botn og grunn er det så enkelt som å gjennomføre eit søk i bitcoin-blokkjeda, seier Jenssen.

I ein e-post til Journalisten skriv redaksjonssjef Dyveke Sandtorv Nilssen i NRK at dei gjorde grep for å gjere det vanskelegare for andre å finne fram til kontoen.

– I ettertid ser vi at personar med høg teknisk kompetanse likevel kan bruke informasjon frå saka til dette. Personar som har denne kompetansen, kunne òg før NRKs publisering utan store vanskar finne denne kontoen basert på open tilgjengeleg informasjon på nettet, skriv ho.

Ho avviser likevel at NRK bruker dette som eit argument for publisering.

– At informasjonen var tilgjengeleg på nett, kan likevel vere relevant for ein diskusjon om NRK har bidrege til å gjere det enklare å finne fram til kontoen.

