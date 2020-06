I dag kan det bli avgjort: Får Noreg ein plass i Tryggingsrådet?

innenriks

Dersom Noreg blir valt inn, kan den norske innsatsen i Tryggingsrådet bli avgjerande på tre konkrete område, meiner fungerande generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen:

Gjenreising av respekten for internasjonal lov, aktiv bruk av FNs høgkommissær for menneskerettar og bruk av uavhengig dokumentasjon som våpen mot menneskerettsovergrep.

– Vi ser at statane i stadig større grad berre bryt folkeretten utan konsekvensar. Dei institusjonane som overvakar og handhevar folkeretten, må respekterast, seier Ekeløve-Slydal til NTB.

Tøff konkurranse

Frå onsdag klokka 15 norsk tid skal alle FNs medlemsstatar gå til urnene i FN-bygningen i New York og stemme fram fem nye medlemmer – éin frå høvesvis Asia, Afrika og Latin-Amerika, og to frå den såkalla Vest-gruppa. Avstemminga skal etter planen vere ferdig klokka 19.30, medan resultatet blir kunngjort seinare på kvelden.

I Vest-gruppa konkurrerer Noreg mot Irland og Canada, som begge er rekna som sterke kandidatar. Men det er òg Noreg, peika på utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tidlegare denne veka.

– Dette er den tøffaste konkurransen i Vest-gruppa på det nokon kan hugse, sa Søreide, som aldri har vore i tvil om at det har vore riktig av Noreg å jobbe hardt for å vinne. Dei fire siste åra har Noreg brukt 29 millionar kroner på kampanjen.

For å bli valt må landa få to av tre avlagde stemmer. Onsdag kveld blir det klart om eitt eller – mindre sannsynleg – to av landa har fått det nødvendige stemmetalet, eller om det må ein annan valomgang til. Den vil i tilfelle skje torsdag.

Omstridt

Det er likevel omstridt om det er i Noregs interesse å sitje i Tryggingsrådet, særleg med tanke på stormaktsrivaliseringa mellom USA, Russland og Kina, som saman med Storbritannia og Frankrike utgjer dei faste medlemmene i rådet med vetorett.

NUPI-forskar Niels Nagelhus Schia meiner at med eit sete i Tryggingsrådet vil Noreg vere på sjølve catwalken i internasjonal storpolitikk.

– For Noreg er ein stabil, multilateral verdsorden ein grunnpilar. Då blir det litt feigt ikkje å stille opp og gå for ein plass når det er turen vår, seier Schia.

– Prekært behov

Ekeløve-Slydal peikar på problema med manglande respekt for internasjonal lov og institusjonar som Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Fleire stader har Tryggingsrådet bede ICC om å granske ei sak, for deretter å la domstolen bli igjen i stikken, seier han.

I tillegg har eit fleirtal av medlemmene i Rådet ikkje slutta seg til domstolen, blant dei USA. President Donald Trump varsla nyleg straffetiltak mot ICC-tilsette som etterforskar amerikanarar for krigslovbrot i Afghanistan.

– Det viser kor prekært behovet for Noregs innsats i Tryggingsrådet er. Noreg må snakke opp ICC som ein uavhengig institusjon som er ein vesentleg del av folkerettssystemet, seier Ekeløve-Slydal.

– Dyr affære

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug er av stikk motsett meining.

– Eg håpar verkeleg ikkje at Noreg kjem inn i FNs tryggingsråd. Det kan bli ein dyr affære, sa ho i eit intervju med TV 2 tysdag.

– Vi har allereie svidd av millionar på dette her, og viss vi kjem inn, kan vi hamne i ein skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil vere vanskeleg for Noreg, seier Listhaug.

