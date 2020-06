Kulturkrisepakke blir utvida til å omfatte underleverandørar

innenriks

– Vi har lagt inn 1,5 milliardar kroner i krisepakkar til kulturen, som ikkje har treft lyd, lys og teknikk. No arbeider vi med å inkludere dei i ordninga, slik at vi faktisk får sjå ein konsert igjen. For utan desse blir det ikkje nokon konsert, seier Kristin Ørmen Johnsen (H) som leiar familie- og kulturkomiteen til NRK.

Kulturminister Abid Raja (V) er innforstått med at ikkje alle ledd i den kulturelle verdikjeda blir fanga opp i stor nok grad av støtteordningane som er innført.

– Eg er glad for at vi no har komme eit langt steg vidare i arbeidet med å inkludere òg underleverandørane til kulturarrangement i kompensasjonsordninga som Kulturdepartementet har ansvaret for. Dette har vi jobba hardt med i lang tid, og eg er glad for å sjå at Stortinget òg ser viktigheita av dette, seier han til NTB.

Han opplyser vidare at regjeringa umiddelbart vil setje i gang eit arbeid basert på Stortingets vedtak retta mot underleverandørane.

(©NPK)