Norwegian gjenopnar mange ruter – med munnbind og utan servering

innenriks

Flyselskapet startar opp att flygingar til ei rekkje destinasjonar i Europa, mellom anna til London, Paris, Barcelona og ei rekkje norske feriefavorittar sør på kontinentet. Også innanlands utvidar Norwegian no tilbodet sitt og vil ha flygingar til tolv byar, og dessutan Svalbard, frå 1. juli.

Frå før har Norwegian åtte fly i drift på ruter i Noreg. Når ytterlegare tolv fly blir sette i trafikk, tyder det at over 600 tilsette i Noreg vil kome tilbake frå permisjon. Til saman vil meir enn 900 pilotar og kabintilsette vere tilbake på jobb, opplyser Norwegian i ei pressemelding onsdag morgon.

– No som konkurrentane òg er i gang att med store delar av tilbodet sitt, må vi òg melde oss på i konkurransen og dermed bidra til at samfunnet gradvis kjem tilbake til normalen, seier konsernsjef Jacob Schram.

20 fly på vengjene

Gjenopninga er eit resultat av høgare etterspurnad frå kundane, samtidig som fleire andre flyselskap allereie har teke opp att flygingar i Europa, heiter det i pressemeldinga.

Meir enn 300 pilotar og 600 kabintilsette frå norske basar vil bemanne 20 fly, noko som inneber at om lag 200 pilotar og 400 kabintilsette kjem tilbake frå permisjon, opplyser Norwegian.

– Eg er svært glad for at vi no får mange av våre «Red Nose Warriors» tilbake på jobb og i lufta att for å ta seg av kundane våre, seier Schram.

Luftfiltreringa i flya, den same teknologien som blir brukt i operasjonssalar på sjukehusa, ifølgje Norwegian, skal fjerne så godt som alle mikropartiklar i lufta, også bakteriar og virus. All lufta i kabinen blir reinsa kvart tredje til fjerde minutt.

Strenge restriksjonar

I tillegg er Norwegian-flygingane underlagde ei rekkje strenge smittevernrestriksjonar:

* Reisande over seks år må bruke munnbind.

* Det blir inga servering om bord.

* Passasjerane må halde større avstand til kvarandre under ombord- og avstigning.

* Passasjerar blir spreidde rundt i kabinen. Midtseta er dei siste som blir tekne i bruk.

– Vi desinfiserer flya våre grundig etter strenge retningslinjer, og vi passar ekstra på kontaktpunkt om bord. Dermed blir risikoen minimert for både passasjerar og kabinpersonale, opplyser flyselskapet.

(©NPK)