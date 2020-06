Norwegian til vêrs etter nyheit om gjenopning

innenriks

Etter å ha avslutta handelsdagen tysdag på 824,45 poeng starta Oslo Børs med å falle ned til 818,86 frå start onsdag. Årsaka til fallet frå start kan mellom anna forklarast med at oljeprisen hadde falle nær éin dollar etter stengjetid dagen før, skriv E24.no.

Ein dryg time etter opning hadde børsen snudd nedgang til oppgang. Hovudindeksen låg då på 824,85, opp marginale 0,05 prosent. Energisektoren hadde då gått ned 0,77 prosent, medan sjømat og shipping steig høvesvis 2,14 og 0,06 prosent.

Onsdag opplyste Norwegian at dei gjenopnar 76 ruter for reiser frå 1. juli, både innanlands og til andre land i Europa. Det tyder at selskapet hentar tilbake over 600 tilsette i Noreg frå permisjon.

Marknaden svara med å sende aksjen opp 15,18 prosent.

Også for eit fat nordsjøolje peika pila oppover onsdag formiddag, det vart omsett for 41,06 dollar fatet, opp 0,88 prosent.

I Paris steig CAC 40-indeksen med 1,02 prosent, DAX 30 i Frankfurt steig 0,76 prosent, medan FTSE 100 i London var opp 0,89 prosent.

(©NPK)