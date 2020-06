Staten seier ja til omstridt gruveprosjekt ved Førdefjorden

innenriks

Nordic Mining fekk onsdag godkjenning av Direktoratet for mineralforvaltning til Engebøprosjektet ved Førdefjorden. Det stadfestar selskapet i ei børsmelding onsdag ettermiddag.

– Driftslisensen er ein viktig milepæl for Engebøprosjektet, seier Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum i børsmeldinga.

I november i fjor sa òg eit hårfint fleirtal i kommunestyre i Sunnfjord ja til å gi Nordic Rutile, som er heileigd av Nordic Mining, driftskonsesjon for gruveprosjektet.

Vil deponere gruveslam

Nordic Mining starta prosjektet for snart 17 år sidan. I det såkalla moglegheitsstudiet til selskapet som vart lagt fram tidlegare i år, slår dei fast at kombinasjonen av rutil og granat vil gi ein lønsam og robust økonomi.

Selskapet har tidlegare fått løyve til å deponere 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden. Det har skapt store protestar blant miljøaktivistane.

– Eit stort bomskot

– Dette gruveprosjektet er eit stort bomskot i norsk industriutvikling. Det er ekstremt gammaldags å dumpe avfallet sitt på sjøen, og slike løyve høyrer ikkje heime i 2020. Industriarbeidsplassane i framtida kan ikkje vere i kollisjonskurs med villaksbestandar og raudlista fiskearter, seier Therese Hugstmyr Woie, leiar i Natur og Ungdom.

Driftsløyvet er det siste Nordic Mining treng frå staten for å kunne setje i gang anleggsarbeidet.

Natur og Ungdom reagerer sterkt på at driftsløyvet vart tildelt sjølv om Natur og Ungdom har levert eit krav om omgjering av utsleppsløyvet til prosjektet. Organisasjonen meiner at prosjektet er ulovleg.

– Dette gruveprosjektet er ikkje berre eit svik mot framtida, det er òg ulovleg. Ureining er ulovleg heilt til det blir lagt fram grunnlag for at det er heilt nødvendig. Det har advokatfirmaet Glittertind greidd ut for oss, og no ligg dette på bordet til regjeringa, seier Woie, og held fram:

– Vi har ikkje fått ei forklaring frå Nordic Mining på kvifor dei ikkje kan unngå å dumpe avfallet på fjorden, og vi har ikkje fått noko svar frå regjeringa på kravet vårt om omgjering.