innenriks

Det får NTB opplyst frå familien.

Gjertsen var vald inn som fast representant på Stortinget i fire periodar frå 1973 til 1989. Før det var ho vara i fire år.

Ho var forbrukarminister frå 1981 til 1986. Her vart ho mest kjent for forbrukarpolitikk og kampen sin for meir fleksible opningstider i butikkane.

Gjertsen voks opp på ein gard på Jylland, men flytta først til Oslo etter at ho vart gift med ein nordmann og deretter til Borøya i Tvedestrand i 1953.

(©NPK)