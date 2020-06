To som stakk av frå trafikkulykke i Stavanger, er funne

innenriks

Ulykka skjedde på Vestre Åmøy utanfor Stavanger litt før klokka 10 onsdag morgon.

Politiet melde først om at det var to bilar involverte i ulykka, men dette er no retta til at det berre dreier seg om éin bil med fire personar.

To av desse vart sende med ambulanse til sjukehus, men skal ifølgje politiet berre ha fått lettare skadar. Dei to andre passasjerane stakk av.

Litt etter klokka 11 opplyser politiet at dei har kontroll òg på dei to som stakk av, og at dei skal sjekkast av helse.

Årsaka til ulykka og kvifor dei to stakk av, er enno ikkje kartlagt.

Politiet var på staden med fleire patruljar og hundar, og oppretta òg sperring på brua over til øya.

(©NPK)