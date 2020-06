Virke fryktar konkursar og oppseiingar i sommar

innenriks

– Gjennom sommaren må fleire tusen arbeidsgivarar ta det vanskelege valet mellom å seie opp eller å ta tilbake permitterte, seier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Han la onsdag fram prognosane på konjunkturseminaret til Virke. Der kjem det fram at 186.000 personar står i eit uavklart arbeidstilhøve, og organisasjonen fryktar at kvar femte permisjon kan bli ei oppseiing.

Over halve arbeidsstyrken innanfor opplevingar og hushaldsretta tenester er framleis permitterte. Det same gjeld kvar femte arbeidstakar i delar av faghandelen.

Konkursfrykta kjem av at tre månader med mottiltak gradvis minskar, utan at inntektene er tilbake. Samtidig peikar Virke på låg etterspurnad frå bedriftene:

«Investeringane har falle og er ikkje venta å ta seg inn med det første», heiter det.

Ikkje full drift

Virkes rapport viser at berre halvparten av bedriftene i handels- og sørvisnæringa opererer på tilnærma full maskin. Det kjem av sjølvpålagde eller styresmaktspålagde smitteverntiltak.

Fire av ti bedrifter i sektoren kan ikkje drive lønsamt på noverande aktivitetsnivå, ifølgje arbeidsgivarorganisasjonen.

Sjølv om mange bedrifter held ope og aukar aktivitetsnivået, er det ikkje tilstrekkeleg å gå på halv eller trekvart maskin, poengterer Kristensen.

– Då går kostnadene, sjølv om inntektene ikkje strekk til. Det byggjer seg opp eit underskot som ikkje er berekraftig over tid, poengterer han.

Virke-sjefen ber styresmaktene kome med politiske tiltak, som lønstilskot og utviding av permisjonsperioden til 52 veker, for å hjelpe næringslivet.

«Botnen er passert»

Til grunn for prognosane sine legg Virke at det ikkje kjem nokon ny smittebølgje, og at botnen er passert for norsk økonomi.

Sjølv med låg lønsvekst og høg arbeidsløyse aukar disponibel realinntekt med rundt 3 prosent i år, når aksjeutbyte blir halde utanfor, blir det anslått i rapporten.

Årsaka til den kraftige veksten er offentlege stønadsordningar og rekordlåge renter. Samtidig trekkjer rekordlåge straumprisar og låg oljepris prisstiginga ned.

Bakteppet er ein norsk økonomi som kjem til å falle med 5,3 prosent i år, viser eit gjennomsnitt av fem ulike anslag. Også kraftig nedgang hos Noregs handelspartnarar og svak oljepris svekkjer norsk økonomi.

Vinnar og taparar

I materialet til Virke trer det fram nokre ekstreme utslag av koronastenginga i Noreg denne våren. Medan nokre bransjar har opplevd historisk svake tal, har andre i nøyaktig same periode opplevd rekordomsetnad.

* Omsetnaden av klede fall med 49,8 prosent i mars–april, målt mot same periode i fjor.

* Omsetnaden av sko fall med 57,6 prosent i mars–april, målt mot same periode i 2019.

* Omsetnaden i norske nettbutikkar auka med 47,3 prosent i mars–april, samanlikna med i fjor.

* Også bransjane daglegvare, kiosk, byggjevarehus og elektro, radio og fjernsyn opplevde eventyrleg vekst i april–mai, målt mot i fjor.

Totalt sett brukte norske hushald 35 milliardar kroner mindre i april og mars i år enn i fjor.

