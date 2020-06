Arbeidarar frå EU/EØS kan jobbe i karantenetida

innenriks

– Dette er svært godt nytt for mange industribedrifter. No kan bedriftene med meir føreseielege vilkår ta på seg nye ordrar, fullføre inneverande ordre og kunne sørgje for nødvendig vedlikehald på maskinpark og utstyr, seier administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Rettleiaren gir eit smittefagleg grunnlag for at arbeidarar, som kjem frå EU-/EØS-området for å bidra i norske industribedrifter, skal kunne utvise god førebyggjande åtferd. Industribedriftene må bruke rettleiaren til å gi grundig opplæring.

– Dette er eit forsiktig steg i retning av å opne opp grensene med EU-land. Ei gradvis opning berre for bedriftskritisk personell vil òg gi norske styresmakter nyttig erfaring med tanke på om vi skulle oppleve nokre smittetilfelle i denne gruppa, seier Lier-Hansen.

