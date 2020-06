FHI trur Noreg kan unngå ny smittebølgje

innenriks

– Det vi håpar framover no, er at vi kan stoppe mindre utbrot og ikkje få ein stor ny smittetopp, seier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

Han ser for seg eit bølgjeterreng framover der fleire mindre utbrot må slåast ned, men der det ikkje er nødvendig å ta i bruk «den store sleggja».

– Vi kan bruke den vesle hammaren, seier Forland.

FHI har tidlegare frykta at viruset kan kome kraftig tilbake etter at den første smittebølgja har kome under kontroll, og at bølgje nummer to kan bli endå kraftigare.

Men i dag veit vi meir om korleis smitten kan haldast under kontroll, samtidig som testkapasiteten er vesentleg styrkt, forklarer Forland.

– Det vi har gjort, har vist at det er mogleg å slå ned smitten, seier han.

Han tek likevel atterhald om at viruset kan forandre seg og bli meir smittsamt.

Forland gjer det samtidig klart at FHI ikkje har nokon nullvisjon for smittespreiinga. Til det er grensene i Noreg for porøse.

– Dette viruset vil vi ikkje klare å utrydde. Og særleg no når vi opnar opp for meir reise, er det større fare for at vi får smitte tilbake, seier Forland.

– Vi er ikkje Island eller New Zealand, seier han.

