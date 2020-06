Fleirtal for å endre skatt på vasskraft

innenriks

Dei tre partia samla seg om ei omlegging av skatteordninga i samband med behandlinga av revidert nasjonalbudsjett.

Interesseorganisasjonen Energi Norge, som representerer vasskraftnæringa, seier endringa inneber at kraftproduksjonen kan utvidast utan at det vil kome nye, store miljøinngrep.

– Det er svært gledeleg at eit politisk fleirtal no går inn for å løyse den utfordringa vasskraftnæringa har stått overfor i mange år, nemleg at oppgradering av kraftverk ikkje har late seg gjennomføre grunna svært høg skattlegging, seier administrerande direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Den nye skatteordninga kan utløyse investeringar for over 20 milliardar kroner i eksisterande vasskraftverk, ifølgje utrekningar som Thema Consulting Group har gjort.

Senterpartiet noterer at mange vasskraftverk nærmar seg teknisk levealder, og at det er behov for store investeringar dei komande åra. Også Frp har argumentert for at omlegging av skatteordninga inneber ei modernisering.

