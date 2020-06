Fleirtal for hastebehandling av vindkraftforslag frå SV

innenriks

SV-leiar Audun Lysbakken seier fleirtalet for hastebehandling gir ein etterlengta «timeout».

– Vi er glade for at lokalsamfunna no får ein sjanse til å bli høyrd. Dette er ein heilt nødvendig timeout. Vi må sørgje for at lokaldemokratiet får meir å seie i desse sakene, seier han.

Ifølgje NRK er det venta at forslaget blir behandla ein av dei næraste dagane. Det er altså ikkje sjølve innhaldet i forslaget som er vedtekne, berre at det skal hastebehandles. Gjennomgangen vil etter alt å dømme bli gjort av Olje- og energidepartementet.

Forslaga lyder som følgjer:

* Stortinget ber regjeringa raskt gå gjennom vindkraftkonsesjonane som er gitt, men endå ikkje påbyrja, for å finne ut om nokon av desse er gitt på feil grunnlag. Det kan vere at det i ettertid er avdekt manglar i utgreiingane eller at det har komme ny og viktig kunnskap om naturen i området.

* Stortinget ber regjeringa stanse utbygginga av alle vindkraftprosjekt.

Lysbakken seier kartlegginga av naturkonsekvensane ved kraftutbygging ikkje alltid har vore god nok.

– Det må vi unngå at skjer igjen, konkluderer han.

