Hjelpeorganisasjonar forventar mykje av Noreg i Tryggingsrådet

innenriks

Norsk Folkehjelp meiner Noreg no må vise seg verdig tilliten gitt frå FNs medlemsstatar, og gjere ord til handling.

– Med setet følgjer tilgang, relevans og innverknad. Noreg får kontinuerleg tilgang til dei fem permanente medlemmene i Tryggingsrådet, seier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

– Noreg vil vere relevant for andre statar som ikkje har den same tilgangen, og innverknaden kan bli reell om Noreg tør å satse. Dette er ei unik moglegheit som forpliktar, held ho fram.

Onsdag kveld vart det klart at Noreg saman med Irland får dei to plassane i Tryggingsrådet for landa i den såkalla vestgruppa. Noreg blir no eitt av femten medlemsland i FNs tryggingsråd

Klima for fred

Statsminister Erna Solberg (H) takkar FNs medlemsland for tilliten dei har vist ved å gi Noreg ein plass i FNs tryggingsråd.

– Verda treng meir internasjonalt samarbeid for fred og sikkerheit, og vi vil bruke plassen i Tryggingsrådet til å styrkje dette arbeidet, seier statsministeren.

For at Noreg skal lykkast i rolla si som medlem av Tryggingsrådet, må krig og konflikt som følgje av klimaendringar bli flytta lenger opp på sakslista, meiner generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– Vi må slutte å sjå på klimaendringar og konflikt isolert frå kvarandre. Større motstandskraft mot klimaendringar kan føre til ei meir fredeleg og sikker verd. Det er eit viktig perspektiv Noreg må ta med seg inn i Tryggingsrådet, seier Høybråten.

Røde Kors: Store forventningar til Noreg

Den tanken blir støtta av generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors

– Klimaendringane kan forsterke og forlengje krig og konflikt. Derfor er vi glade for at dette blir sett på dagsordenen, seier Apeland.

Han meiner Noreg må jobbe målretta for å oppnå endringar og minner samtidig om at seksuell og kjønnsbasert vald rammar millionar av menneske, og at det blir brukt som eit våpen i krig og konflikt.

– Vi har store forventningar til at regjeringa prioriterer denne utfordringa som dessverre synest å vere stadig aukande. Dette bør Noreg rette søkelyset mot i perioden dei har formannskapet i Tryggingsrådet, seier Apeland.

Generalsekretær Gry Larsen i Care peikar på at det meir enn nokon gong trengst sterke likestillingsstemmer på innsida av FN.

– Noreg må vere villig til å verkeleg stå opp – i ord og smart handling – for å kunne utgjere ein forskjell, seier ho.

Amnesty: Noreg må takle autoritære leiarar

Amnesty meiner Noregs hovudutfordringa blir å takle stadig fleire autoritære leiarar som angrip ytringsfridom og sårbare grupper.

– Vi forventar at Noreg fokuserer på menneskerettane spesielt. Det har ein eigenverdi i ein situasjon der dei blir trua av den globale autoritære vendinga og aktiv motarbeidde av fleire stormakter, seier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International.

Digni, paraplyorganisasjon for kristne aktørar som driv utvikling og bistand, utfordrar norske styresmakter til å bruke posisjonen til å kjempe for trusfridom og menneskerettar for kulturelle og religiøse minoritetar.

(©NPK)