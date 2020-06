Lakseeksporten til Kina fall med 34 prosent førre veke

innenriks

– Det er for tidleg å seie kva konsekvensar det nye smitteutbrotet i Beijing vil ha for lakseeksporten framover, seier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Fleire supermarknader fjerna måndag laks frå hyllene etter at det vart funne koronavirus på eit skjerebrett for importert laks. Men både kinesiske og norske styresmakter er samde om at smitten ikkje kjem frå norske lakseprodukt.

Råka norske sjømateksportørar har rapportert til Sjømatrådet om logistikkutfordringar til Beijing. På grunn av det nye smitteutbrotet har òg ei rekkje flygingar til og frå Beijing vorte kansellerte.

– Etter at lakseprisen til Kina dei siste vekene har auka, har vi sett ein nedgang i den totale eksporten av fersk heil laks. Førre veke fall eksporten av fersk heil laks til Kina med 34 prosent, til 240 tonn, seier Braathen.

Nedgangen er samanlikna med veka før.

Måndag inviterte Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet næringa til eit hastemøte på grunn av den nye situasjonen.

