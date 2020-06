Nesten 300.000 vil gi blaffen i reiseråda – risikerer millionrekning

innenriks

Undersøkinga som analysebyrået Sentio har gjort for forsikringsselskapet IF, viser at 291.000 personar vil blåse i reiseråda slik dei no er formulerte.

Så mange som 5,4 prosent av dei spurde svarer at dei vil reise til Sverige, Spania, Hellas eller Tyrkia, eller land utanfor Europa.

Det gjer forsikringsselskapet bekymra.

– Reiseråda frå styresmaktene er der for ein god grunn, og reiseforsikringa gjeld ikkje dersom du dreg til eit slikt land. Ei rekning for behandling på privat sjukehus i utlandet, og kanskje òg ambulansefly heim til Noreg, kan komme opp i millionklassen. Det er ikkje noko ein vil sitje igjen med sjølv, seier Andreas Bibow Handeland til NTB.

Handeland er kommunikasjonsrådgivar i Europeiske, som er ein del av IF.

Han ønskjer ikkje at forsikringsselskapet skal verke som noko reisepoliti, og seier han forstår at mange er reisesvoltne.

– Men vi oppmodar folk til å ha is i magen inntil vidare. Jobben vår er å fokusere på tryggleiken til kundane våre ved å fortelje kva som blir dekte og ikkje, og dessutan kva dei risikerer ved å trasse reiseråda frå UD, seier Handeland.

Hytte og bilferie

Som forventa skal dei aller fleste halde sommaren til innanfor landegrensene. Nesten 9 av 10 (83,9 prosent) svarer at dei skal feriere i Noreg i sommar. Dette svarer til 4,5 millionar nordmenn.

– Det viser at folk aktivt deltek i dugnaden for å avgrense smittespreiing, og med det lyttar til rådet frå styresmaktene, seier kommunikasjonsrådgivaren.

57 prosent av dei som held seg i Noreg, svarer at sommarferien skal haldast heime eller på hytta.

Ifølgje undersøkinga svarer 32,4 prosent at det blir bilferie i sommar, medan 13,4 svarer at det blir campingferie i år.

Uerfarne campingsjåførar

På spørsmål om kva som blir den største utfordringa med å feriere i Noreg i sommar, svarer 46,9 prosent «folk som ikkje respekterer smittevernreglane».

– Reiseforsikringa gjeld som normalt viss noko skulle skje i Noreg, og ho dekkjer avbestilling dersom du skulle bli akutt sjuk før reise, seier Handeland, som legg til at han håpar at alle vil respektere og følgje råda og tilrådingane til styresmaktene.

Også fleire i trafikken (32,9 prosent), dyrare ferie (28,8) og uerfarne bubil- og campingsjåførar (20,2) blir trekt fram som utfordring med noregsferie.

Heile 1,2 millionar nordmenn (23 prosent) meiner det blir utfordrande med ferie sidan vi ikkje får reist til utlandet.

Nesten 300.000 har ingen planar om å følgje reiserådet frå styresmaktene og vil reise til land som Sverige, Spania, og Tyrkia, ifølgje ei ny undersøking. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix.

