No kan det gå mot lengre opningstider i hovudstaden

innenriks

Restaurantar og skjenkestader i hovudstaden kan i dag berre servere alkohol fram til klokka 23.30 og dørene må stengjast ved midnatt.

No skal kommunen gjere ei ny vurdering av opningstider for skjenkestader før sommarferien, melder TV 2.

Byrådsavdeling for næring og eigarskap i Oslo kommune opplyser til kanalen at Covid-19-forskrifta om opningstider er under løpande vurdering

– Det vil takast stilling til dette innan kort tid og før sommarferien, opplyser kommunikasjonsansvarlig Ninja Sandemose på vegner av byrådsavdelinga til TV 2.

Ho seier at dei får ei avklaring om når det blir teke ei ny vurdering før helga.

Dei andre store byane, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø har hatt normale opningstider på utestadene i fleire veker no, og har ikkje fått meldingar om at dette har vore problematisk.

