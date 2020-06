Noregs Bank held renta uendra på null prosent

innenriks

Noregs Bank sette styringsrenta til null prosent for første gong i historia ved renteavgjerda som vart offentleggjord 7. mai. Ho blir no verande på det nivået.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli liggjande på dagens nivå ei god stund framover, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Uvisse

Han påpeikar at koronapandemien har ført til eit kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, men at aktiviteten har teke seg raskare opp enn lagt til grunn.

– Aktiviteten er likevel betydeleg lågare enn ved inngangen til året, og det er stor uvisse om den vidare attinnhentinga i økonomien, skriv Noregs Bank i samband med renteavgjerda på torsdag.

Det blir understreka at låge renter bidreg til å føre produksjon og sysselsetjing raskare tilbake mot meir normale nivå.

Venta

– Det reduserer faren for at arbeidsløysa festar seg på eit høgt nivå, og for at prisveksten blir for låg noko lengre fram i tid. På den andre sida kan ein lang periode med låge renter auke faren for at finansielle ubalansar byggjer seg opp.

Analytikarane venta òg på førehand at Noregs Bank ville halde styringsrenta uendra.

– Utsiktene for store og langvarige negative produksjonsgap er eit solid argument for Noregs Bank å halde styringsrenta på null, skreiv seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i ein analyse fredag førre veke.