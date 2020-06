Norsk FN-verv kan bli prega av koronakonfliktar

innenriks

Sist gong Noreg sat i Tryggingsrådet, i 2001–2002, la 11. september-angrepet i USA seg som ein tung skugge over arbeidet i rådet. Denne gongen kan det bli koronapandemien som legg føringar for kva saker som hamnar på bordet til rådet.

– Pandemien kan skape svært mange tryggingspolitiske utfordringar, seier Solberg til NTB.

Torsdag inviterte ho og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til pressekonferanse etter at det seint onsdag kveld vart klart at Noreg blir ein av ti rullerande medlemmer i Tryggingsrådet frå årsskiftet.

Mange land sårbare

Solberg viser til anslag om at 83 millionar menneske kan falle tilbake i ekstrem fattigdom som følgje av koronapandemien. I Afrika er det no utbreidd frykt for at sekundærverknader som massearbeidsløyse og mangel på mellom anna gjødsel vil føre til matmangel og svolt.

– Alt dette skaper uro, både sosialt og når det gjeld trygging. Og då veit vi jo at dei som allereie har interesse av å spele på dette, kjem til å utnytte moglegheita, slår statsministeren fast.

– Det kan vere etniske konfliktar, det kan vere terrororganisasjonar. Demokratia i mange land er sårbare når dei ikkje greier å levere på basisutviklinga til folk. Velferdsutvikling er ein føresetnad for tryggleik. Dette heng saman, føyer ho til.

Eriksen Søreide trekkjer fram at pandemien kan føre til fleire internt fordrivne og flyktningar, fordi folk mistar levebrødet der dei bur.

– Slike ting er ofte ein drivar for konfliktar. Det kan fort bli ein kamp om ressursar, som igjen kan føre til mykje politisk uro og ustabilitet. Dette må vi vere veldig merksame på, seier utanriksministeren.

– Til dømes kan ein statsleiar nekte å godta eit valresultat som følgje av pandemien. Vi ser allereie at mange land utset val. I sårbare statar, der verken demokratiet eller det politiske systemet er særleg robust, er òg rommet for at det kan bli utfordringar, ganske stort.

– Fokus på heilskapen

– Kva kan Noreg bidra med her?

– Vi må sørgje for at fokuset blir halde på heilskapen i dette, ikkje dei militære løysingane. Det er straksløysingane. Hovudfokuset må vere på kva som er årsakene til konflikten, korleis ein jobbar med dette, og korleis ein sørgjer for å stabilisere demokrati, seier Solberg.

– FN og Tryggingsrådet er ein kjerne i dette arbeidet. Men vi må ha med oss resten, alle dei globale og regionale bankane, internasjonale institusjonar og utviklingsorganisasjonane – samtidig.

– Kva klangbotn er det for denne typen tenking i FN og Tryggingsrådet?

– Den trur eg er aukande. Men det er klart, oppgåva for Tryggingsrådet er jo ofte å jobbe med dei akutte tinga. Men vi må sørgje for å bidra gjennom dette til ei breiare plattform, seier Solberg.

Bråstopp i Syria

Eriksen Søreide trekkjer fram Syria som eit døme på korleis koronapandemien har ført til ein bråstopp i arbeidet til Tryggingsrådet med å få på plass ei ny grunnlov, noko som kan bane veg for ei løysing i det krigsherja landet.

– Opphaldet i den politiske prosessen har ført til at regimet i Syria no har kunna styrkje posisjonane sine. Det gjer det ikkje enklare å verte samde om ei grunnlov, slår ho fast.

Syria-konflikten er blant dei sakene som etter alle solemerke kjem til å liggje på bordet til Tryggingsrådet når Noreg trer inn etter årsskiftet.

