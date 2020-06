Oppsving i koronasmitte: høgaste talet på nye smittetilfelle på fem veker

innenriks

Totalt vart det registrert 32 nye smittetilfelle på onsdagen i Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS). Ein må tilbake til byrjinga av mai for å finne høgare tal for eitt enkelt døgn.

På det meste hadde Noreg mellom 200 og 300 daglege smittetilfelle, med ein topp 24. mars med 313 smittetilfelle.

I april fall talet på smitta kraftig og låg på mellom 25 og 71 i tida mellom den siste veka i april og første veka i mai.

FHI: – Ingen tydeleg trend

Sidan den gong har talet på nye smittetilfelle variert mellom 0 på det lågaste (30. mai) og 30 nye smittetilfelle 5. juni.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser til NTB at dei førebels ikkje ser nokon tydelege tendensar i utviklinga av smitte, og at det uansett vil vere variasjonar frå dag til dag.

Førre veke var det til dømes ein nedgang i talet på smittetilfelle samanlikna med veka før, medan talet nye smitta auka i veka før det.

Utbrot på sjukeheim

Dei siste vekene har mesteparten av dei nye smittetilfella kome i dei to mest folkesette fylka, Oslo og Viken.

Ifølgje statistikksidene til Oslo kommune, som er oppdaterte torsdag, vart det registrert 21 nye tilfelle på onsdagen. Det er høgaste talet på nye smittetilfelle sidan 5. juni i Oslo.

Ein del av smittetilfella i hovudstaden knyter seg til eit utbrot på sjukeheimen Furusethjemmet, der fire medarbeidarar og fire bebuarar er stadfesta sjuke med covid-19 dei siste dagane.

Fredag er det to veker sidan rundt 15.000 personar samla seg til demonstrasjon mot rasisme føre Stortinget. I etterkant har ein frykta at det vart spreidd smitte på arrangementet, men førebels er det berre eitt kjent smittetilfelle blant deltakarane på demonstrasjonen.

