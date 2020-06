Solberg: FN-verv eit solid løft for norsk utanrikspolitikk

innenriks

– Gårsdagen var ein historisk dag for Noreg og Noregs posisjon i verda. Å sitje i Tryggingsrådet inneber eit krevjande og viktig ansvar, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho innleidde ein pressekonferanse om Noregs nye verv i Tryggingsrådet.

Seint onsdag kveld vart det klart at ein 13 år lang kampanje hadde vorte krona med siger og at Noreg får eit sete i Tryggingsrådet dei neste to åra. Over to tredelar av medlemslanda i FN, 130 i alt, røysta for Noregs kandidatur.

Den norske FN-ambassadøren Mona Juul skal representere Noreg i Tryggingsrådet, medan FN-delegasjonen i New York skal styrkjast med ni personar. Etter sommaren får Noreg observatørstatus i rådet, medan plassen blir innteken formelt etter årsskiftet.

– Løyse konfliktar

Både Solberg og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) meiner Noregs erfaring og arbeid med internasjonal fred og forsoning er viktige grunnar til at Noreg vart valt.

– Det som til slutt var avgjerande, var Noregs konsistente utanrikspolitikk gjennom mange tiår, seier Eriksen Søreide.

– Vi vil ta med oss erfaringane frå 30 år med freds- og forsoningsarbeid, og dessutan fredsdiplomati, inn i rådet. Slik kan vi bidra til å løyse konfliktar før dei oppstår, seier ho.

Samtidig er ho audmjuk overfor oppgåvene som ventar i Tryggingsrådet, som dei siste åra har vore statleg meir prega av stormaktsrivaliseringa mellom vetomaktene USA, Kina og Russland. Det har mellom anna ført til at talet på resolusjonar frå rådet har falle kraftig.

– Dette blir ein vanskeleg og krevjande jobb, slår ho fast.

Samtidig kan Noreg som eit lite land bruke erfaringa si frå fredsdiplomati til å byggje bruer og finne løysingar, meiner Solberg.

– Vi skal prioritere saker der Noreg har særlege fortrinn, slår ho fast.

– Kvinner og klima

I tillegg til å «fremje våre eigne interesser og felles løysingar på dei utfordringane verda står i», vil regjeringa prioritere vern av sivile i krig, verne barn og menneske som blir utsette for seksuell og kjønnsbasert vald, og deltakinga blant kvinner i freds- og tryggingsarbeid.

– Vi vil òg jobbe for at klimaendringar og konfliktar blir sette i ein større samanheng, sa Solberg.

Noreg har frå før presidentskapet i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Den posisjonen blir teken over av Tyrkia i neste sesjon.

Både statsministeren og utanriksministeren rettar ein varm takk til alle som har bidrege til å støtte Noregs kandidatur, særleg landa i Norden og Baltikum og særskilt Sverige. Medan Sverige har hatt det «nordisk-baltiske» setet i inneverande sesjon, har ein norsk diplomat fått jobbe i svensk UD for å hauste av erfaringane deira.

– Det har vore svært verdifullt og lærerikt, seier Eriksen Søreide til NTB.

Syria-arv

Ho viser til at Sverige mellom anna greidde å manøvrere gjennom ein resolusjon om humanitær hjelp i Syria, trass i motstand frå Russland. Syria-konflikten kjem etter alle solemerke til å bli ei av sakene som ligg på bordet til Tryggingsrådet når Noreg tek plass.

Eriksen Søreide peikar på at FN-spesialutsending for Syria er norske Geir O. Pedersen.

– Dermed har vi moglegheit til å få ei mykje djupare innsikt både i konfliktlinjene og kor potensielle løysingar kan tenkjast å liggje, seier ho.

– På ein skala frå éin til ti: Kor nervøs var du i går kveld?

– Å, eg var nok veldig, veldig spent. Men eg hadde ei god magekjensle, seier utanriksministeren, medan Solberg konstaterer at hennar eiga sommarfuglkjensle låg ein stad mellom fem og seks.

