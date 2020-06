Solberg: FN-verv gir unik moglegheit for norsk utanrikspolitikk

innenriks

– Gårsdagen var ein historisk dag for Noreg og Noregs posisjon i verda. Å sitje i Tryggingsrådet inneber eit krevjande og viktig ansvar, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho innleidde ein pressekonferanse om innvalet av Noreg til FNs tryggingsråd i 2021 og 2022.

13 år etter at Noreg starta kampanjen sin for å få plass i Tryggingsrådet, vart det klart seint onsdag kveld at over to tredelar av medlemsland i FN røysta for Noregs kandidatur.

Noregs FN-ambassadør Mona Juul skal representere Noreg i rådet.

Statsministeren og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) la vekt på Noregs erfaring og arbeid med internasjonal fred og forsoning som viktig for at Noregs vart valt.

– Vi vil ta med oss erfaringane frå 30 år med freds- og forsoningsarbeid, og dessutan fredsdiplomati, inn i rådet. Slik kan vi bidra til å løyse konfliktar før dei oppstår, sa Søreide.

I tillegg til å «fremje våre eigne interesser og felles løysingar på dei utfordringane verda står i», vil regjeringa prioritere vern av sivile i krig, verne barn og menneske som blir utsette for seksuell og kjønnsbasert vald og deltakinga blant kvinner i freds- og tryggingsarbeid.

– Vi vil òg jobbe for at klimaendringar og konfliktar blir sette i ein større samanheng, sa Solberg.

