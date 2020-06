Telia foreslår løysing for TV 2 – men inga semje

innenriks

– Forslaget vårt er enkelt. Fjernsynssjåarane får tilbake kanalane. TV 2 og vi vidarefører dagens avtale med eksakt same vilkår heilt fram til ny avtale er på plass, anten forhandlingane tek to veker, to månader eller to år, seier Pål Rune Kaalen, leiar for privatmarknaden i Telia Noreg.

Overfor NTB slår organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 fast at det Telia foreslår, er ei mellombels løysing inn i det uendelege.

– Eg trur at alle vil forstå at vi ikkje kan gå med på dette, seier ho.

Kanalen har på si side foreslått ein mellombels avtale avgrensa til inntil seks månader.

