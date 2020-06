innenriks

– Forslaget vårt er enkelt. Fjernsynssjåarane får tilbake kanalane. TV 2 og vi vidarefører dagens avtale med eksakt same vilkår heilt fram til ny avtale er på plass, anten forhandlingane tek to veker, to månader eller to år, seier Pål Rune Kaalen, leiar for privatmarknaden i Telia Noreg.

– Vi ønskjer å kome fram til ein ny og framtidsretta avtale så raskt som i det heile mogleg og håpar TV 2 ønskjer det same, ser han vidare.

(©NPK)