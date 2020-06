Eirik Jensen arrestert inne i rettssalen

innenriks

Jensen var på veg ut av salen då retten tok pause i opplesinga, men vart stansa av sivilkledde folk frå Spesialeininga og frakta ut av rettssalen via ei bakdør. Spesialeininga viser til at Eirik Jensen er endeleg dømt til 21 års fengsel og at dette er grunnlag for arrestasjon.

– Han vil bli framstilt for varetektsfengsling så fort som mogleg. Vi meiner han ikkje skal vere på frifot til dommen er rettskraftig. Det gjeld òg pausane i dette rettsmøtet, seier aktor Guro Glærum Kleppe.

– Det er kanskje litt unødvendig å arrestere han i ein pause midt i domsopplesinga. Han har komme frivillig til rettslokalet, og eg trur ikkje allmenta ville vorte støytt om han hadde fått vere fri til dagen i dag er ferdig, seier Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, til NTB.

Spørsmålet om Jensen umiddelbart skal setjast i varetekt skal behandlast av ein domstol, men det er uklart om fengslingskravet må fremjast for Oslo tingrett i ein separat prosess, eller om lagmannsretten kan behandle fengslingsspørsmålet.