Slik smittesporing vart nytta i byrjinga av koronakrisa, men vart stoppa då koronakrisa var på topp og tiltaka til styresmaktene sørgde for ein bråstopp på all reiseaktivitet.

– Vi må vere veldig klar over at når vi no opnar for å ta imot reisande frå andre land, så opnar vi òg for eit større smittepress, seier fagdirektør for smittevern Frode Forland i FHI til NRK.

Han meiner det kan vere eit nyttig hjelpemiddel om smitte ved reiseaktivitet tek seg opp.

