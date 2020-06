innenriks

– Det har vore krevjande, men byen vår byrjar å likne på seg sjølv, seier Johansen om gjenopninga av Oslo etter månader med koronatiltak.

Oslo er fylka i Noreg med høgast arbeidsløyse. No seier Johansen at han forventar at arbeidsløysa vil gå ned, men at faren er høg for at det er lenge til den vil vere på nivå med før koronakrisa.

– Vi er no i ferd med å gå frå ei helsekrise til ei økonomisk krise med høg arbeidsløyse, seier byrådsleiaren.

