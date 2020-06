Koronasmitta bebuar døydde på sjukeheim i Oslo

innenriks

Det opplyser Oslo kommune i ei pressemelding fredag.

Furusethjemmet er per fredag den einaste sjukeheimen i Oslo med covid-19-sjuke bebuarar. Her er det no innført eit mellombels besøksforbod til og med måndag.

Ifølgje kommunen har ein medarbeidar på denne sjukeheimen testa positivt det siste døgnet, og det er no fire bebuarar og fem medarbeidarar som er smitta av koronaviruset.

– Det er framleis smitte i samfunnet, og medarbeidarane våre blir utsette for smitterisiko trass i at dei fleste lever svært avgrensa liv for ikkje å bli smitta. Dei siste vekene har vi oppdaga smitte hos 20 medarbeidarar fordelte på tolv sjukeheimar. I same periode har fem bebuarar på to sjukeheimar vorte smitta, seier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

– Det viser vittigheitene av å teste alle med indikasjonar på smitte. Samtidig er vi bekymra for at medarbeidarar har så små symptom at dei ikkje merkar det sjølv, og dermed ikkje blir fanga opp av testkriteria, seier Jagmann.

