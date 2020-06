Mæland vil vurdere gransking når Jensen-dommen er rettskraftig

innenriks

– Eg tek saka til etterretning, og det er openbert at vi må lære av ho. Eg vil komme tilbake til korleis det kan gjerast når dommen er rettskraftig, seier statsråden i ein kommentar til NTB.

Leiar Lene Vågslid (Ap) i Stortingets justiskomité ønskjer ei ekstern gransking av Oslo-politiet etter Jensen-saka. Ho blir støtta av Per-Willy Amundsen (Frp).

Den tidlegare polititoppen Eirik Jensen vart fredag dømd til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medverknad til innførsel av hasj.

Alvorleg og uheldig

Politidirektør Benedicte Bjørnland seier det er ein svært alvorleg dom og ei uheldig sak for norsk politi.

Ho er òg avventande med tanke på ei ekstern gransking fram til Politidirektoratet har fått gått gjennom dommen og etterforskingsmaterialet.

– Vi skal ha ein strukturert gjennomgang for å sjå om det er læringspunkt. Når vi har gjort det, så får vi sjå om det er behov for ein ekstern gjennomgang av dette materialet, seier ho til NRK.

Mange spørsmål

Forbundsleiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund trur mange vil sitje igjen med spørsmål om korleis noko slikt kunne skje.

– Nokon spør seg sikkert òg om det er rett, stemmer det? Vi er veldig klare i Politiets Fellesforbund på at vi har tillit til rettssystemet og stiller ikkje spørsmål til det. Men den gjengse oppfatninga i rekkjene våre er at det er mange spørsmål likevel, utanom det juridiske, seier han.

Bolstad meiner at det no er viktig å heve saka over norsk politi. Han trur ei ekstern gransking vil vere viktig for tilliten til politiet.

– Rettsoppfatninga og tilliten i befolkninga blir større når nokre eksterne har sett på det, enn når ein i slike alvorlege saker sjølv skal ta ein gjennomgang. Alle vil vere tent med å få ein ekstern gjennomgang, seier han til NRK.

