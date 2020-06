Regjeringa vil ta meir omsyn til naboar i vindkraftsaker

innenriks

Mellom anna ønskjer styresmaktene å endre minsteavstanden til busetnad. Avstanden skal vere fire gonger turbinhøgda eller minimum 800 meter.

Dessutan skal støy dokumenterast grundig.

– Ei styrkt lokal forankring der kommunane får ei større rolle i konsesjonsbehandlinga, er viktig framover, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Bakteppet for stortingsmeldinga er at NVE-forslaget til ei nasjonal ramme for vindkraft på land vart stansa i fjor haust. Regjeringa ønskjer ikkje å gå vidare med dei utpeika områda. Kunnskapsgrunnlaget frå den rapporten skal derimot brukast i konsesjonsbehandling av nye søknader.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) understrekar kor viktig det er med ein balanse mellom tilgang på fornybar kraft og miljøomsyn.

– Det er viktig for både klima og naturmangfald at vi tek vare på økosystema våre. Derfor endrar og strammar vi no inn konsesjonsbehandlinga for vindkraft på land og legg større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, seier Rotevatn.

(©NPK)