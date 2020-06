Siv Jensen: Smitteverntiltak blir opplevde som inkonsekvente og forvirrande

innenriks

I Stortinget fredag gav ho uttrykk for at argumentasjonen bak tiltaka no er vanskeleg å forstå for mange. Ho fryktar at respekten for smittevernråda er dalande i folket, og at dugnadsånda svinn.

– Eg trur regjeringa gjer klokt i å tenkje gjennom smitteverntiltaka éin gong til, sa Jensen.

Ho meiner at omslaget i folkeopinionen kom i samband med demonstrasjonen til støtte for Black Lives Matter.

Jensen peika på at det kan vere vanskeleg å forstå kvifor Boligmessa ikkje fekk halde ope, medan Ikea og Maxbo kan ta imot kundar. Strender og kafear blir fylte opp, medan arrangørar opplever inngrep fordi publikumsmassen blir for stor.

Reiseråda og opning av grenser er ikkje i tråd med den linja europeiske naboland har lagt seg på. Dette er vanskeleg for folk å forstå, og det gjer at respekten for valet regjeringa har gjort, blir svekt, fryktar Jensen.

