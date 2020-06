Sysselmannen på Svalbard leier cruiseutvalet

innenriks

Utvalet skal leiast av sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt.

– Viking Sky-hendinga minte oss alle på det enorme omfanget ei alvorleg hending med eit cruiseskip kan ha. Det er derfor behov for å gjennomføre ei grundig utgreiing for å kartleggje utfordringane og beredskapen for cruisetrafikk langs norskekysten og på Svalbard, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Utvalet får òg mellom anna i oppgåve å kartleggje og beskrive omfanget av dagens cruisetrafikk, og dessutan skissere framtidige utviklingstrekk og vurdere evna til å koordinere og handtere ei alvorleg hending med eit cruiseskip.

Forutan Askholt består utvalet av ekspedisjonsleiar Karin Strand i Hurtigruten, professor og beredskapsekspert Odd Jarl Borch, sjøtryggingsdirektør Arve Dimmen, senioringeniør Jan Reinert Vestvik, pensjonist og tidlegare kystvaktsjef Ottar Haugen, professor Ingrid Bouwer Utne, direktør Frigg Jørgensen, operativ redningsinspektør Tore Wangsfjord og generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

(©NPK)